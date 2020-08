Porsche uit 1974 uit garage gestolen: "Net met pensioen, maar droom vervaagt"

De '1974 Porsche 911 Targa S' stond in een garage in Hoorn achter slot en grendel. "Iedere keer als ik hem daar neerzette, haalde ik de accu eruit, zodat niemand er zomaar mee weg zou kunnen rijden", legt de Horinees uit. Peeters huurde een parkeerplek waar je alleen met een druppel toegang tot hebt. "Toch is het iemand gelukt om de auto daar weg te krijgen."

Jaren geleden kocht Peeters de auto. "Het is een super mooie machine. Geen uniek exemplaar, maar ik was er verliefd op." Flink wat onderhoud later, reed hij er alleen wat weinig mee rond. "Nu ik na 38 jaar in het onderwijs eindelijk wat meer tijd had, was het tijd voor mooie ritjes." Maar of die er nu nog inzitten, weet Peeters simpelweg niet.