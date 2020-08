Texelaars wagen al zwemmend de oversteek van Den Helder naar Texel

TEXEL - Onder gunstige weersomstandigheden durfden elf dappere Texelse zwemmers de oversteek te wagen. Z aterdag zwommen ze over het Marsdiep van Den Helder naar Texel gezwommen, dat schrijft mediapartner Texelse Courant .

Windkracht 4, rustige lange golven, ideaal weer voor de lange zwemtocht. Bij de jachthaven van Oudeschild werd er verzameld en mocht iedere zwemmer zich melden in een groep. Even later gingen zo de volgboten richting Den Helder waarna de zwemmers bij Lands End te water mochten.

Daar was het even wachten op einde van het tij, door een gunstige westenwind konden de zwemmers wat eerder vertrekken richting Texel. Er werd nog iets afgedreven richting de Noordzee door het laatste beetje ebstroom vanuit de Waddenzee maar na enige tijd dreven ze volgens planning weer terug met de opkomende vloedstoom. Na circa één uur en twintig minuten kwamen de eerste zwemmers aan op De Hors op Texel.