Geen bezoek meer voor ouderen in verzorgingshuis na coronabesmetting: "Verschrikkelijk"

BEVERWIJK - Bewoners van drie afdelingen van verzorgingshuis Huis ter Wijck in Beverwijk zijn in quarantaine geplaatst nadat een uitzendkracht gisteren positief testte op het coronavirus. Familieleden van de bewoners van de quarantaine afdelingen hopen snel weer langs te kunnen gaan.

De uitzendkracht heeft recent nog gewerkt op de drie afdelingen, waar tussen de 50 en 60 ouderen wonen. "Gisteren hebben we de mogelijkheid gehad om alle bewoners te testen van de afdelingen waarop zij gewerkt heeft", vertelt locatiemanager Denise Robers. "Vandaag is de GGD samen met onze directie in overleg hoe we nu verder gaan en welke medewerkers getest moeten worden."

Het is nog onduidelijk hoelang de nieuwe coronamaatregelen gelden. In maart en april waren er ook al strenge maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Meerdere afdelingen van het verzorgingshuis waren toen in quarantaine nadat meerdere bewoners waren besmet.

Volgens Locatiemanager Robers is het verzorgingshuis nu een stuk beter voorbereid. "De beschermende middelen waren nu allemaal in huis, die konden we meteen uitreiken", vertelt ze. "En de we konden meteen testen." aldus Robers.