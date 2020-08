Telstar speelt gelijk in mat oefenduel met Go Ahead Eagles

DEVENTER - Telstar heeft ook de tweede oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen gelijkgespeeld. In een matte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles kwamen de Witte Leeuwen niet verder dan 0-0. De eerste oefenpot tegen derdedivionist ADO'20 eindigde ook in 0-0.

Pro Shots/Erik Pasman

De eerste helft kende weinig hoogtepunten. Het eerste gevaar kwam via Go Ahead Eagles. Na een scrimmage voor de goal kon Martijn Berden uithalen, maar Frank Korpershoek greep goed in. De enige mogelijkheid voor Telstar werd opgezet door Anass Najah. Hij stuurde Shayne Pattynama weg, die de bal vervolgens aflegde op Richelor Sprangers. De aanvaller schoot naast het doel. Na de rust werden de Witte Leeuwen nauwelijks gevaarlijk. Testspeler Lesly de Sa viel nog in, maar kon niet voorkomen dat de Velsenaren weer doelpuntloos gelijkspeelde. "Een wedstrijd met veel positiespel en weinig kansen", aldus een diplomatieke Sven van Doorm.

Sven van Doorm na het slaapverwekkend duel Go Ahead Eagles - Telstar - NH Nieuws

Opstelling eerste helft Telstar: Jasper Schendelaar, Siebe Vandermeulen, Benaissa Benamar, Frank Korpershoek, Roscello Vlijter, Shayne Pattynama, Sven van Doorm, Anass Najah, Quincy Nkansah, Rashaan Fernandes, Richelor Sprangers Opstelling tweede helft Telstar: Trevor Doornbusch ('46), Ilias Bronkhorst ('46), Benaissa Benamar ('75 Joël van Blerk) , Frank Korpershoek ('75 Redouan El Yaakoubi), Vincent Regeling ('46), Redouan Taha ('46), Sven van Doorm ( '60 Cas Dijkstra) , Anass Najah ('60 Niels van Wetten), Welat Cagro ('46), Lesly de Sa ('46), Glynor Plet ('46) NH Sport was aanwezig bij Go Ahead Eagles - Telstar. Later vandaag verschijnen interviews op onze kanalen.