Bouw je eigen pizzaoven van klei: "Werken met klei is haast therapeutisch"

Wonen op een Spaanse Berg

Bijna vijf jaar woonden Jasper Nuijt en zijn vriendin Stephanie Offhaus op een berg in Spanje. Jasper: “We leefden daar echt afgelegen, toen we er heengingen was er nog helemaal niets, we hebben zelf ons huisje gemaakt.” Toen ze ontdekten dat ze met klei uit de omgeving konden bouwen bedachten ze al snel dat het ook mogelijk is om er een pizzaoven van te maken. Jasper: “Ik ontdekte dat het werken met klei heel ontspannend is. Het is zo leuk om te zien dat je zelf, zonder dat je ervaring hebt, vanalles met klei kunt bouwen en dat er een haast therapeutische werking van uitgaat. Het is rustgevend om lekker met je voeten in de klei te staan en het met je handen te verwerken.”