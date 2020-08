Reeks vernielingen aan vrachtwagens Haarlemmermeer, tien voertuigen beschadigd

HAARLEMMERMEER - Tien vrachtwagens in Hoofddorp (8) en Nieuw-Vennep (2) zijn vannacht het doelwit geweest van vandalen. Bij alle voertuigen zijn een of meerdere ruiten vernield.

Dat bevestigt de politie zojuist aan NH Nieuws. Aangezien de politie de eigenaren van de vrachtwagens nog niet heeft gesproken is het volgens de woordvoerder niet bekend of er iets uit de auto's is meegenomen: "Daar kunnen we morgen pas uitspraken over doen".

De acht voertuigen in Hoofddorp staan aan de Willem Brocadesdreef op bedrijventerrein De President. De twee voertuigen in Nieuw-Vennep stonden op industrieterrein Nieuw-Vennep Zuid.

Het is niet bekend of er een of meerdere daders betrokken zijn bij de vernielingen.