Amsterdamse zomerkampen hebben het druk: "We verwachten nog meer kids"

Melanie Wittke, Manager Zomerkamp Amsterdam merkt dat de kinderen meer energie hebben dan de voorgaande jaren. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat ze de laatste maanden toch minder activiteiten hadden, de sportclub niet doorging of dat ze minder met hun vrienden waren.

Nieuwe vrienden

De kinderen zijn blij dat ze hun zomerdagen kunnen spenderen op het zomerkamp in Nieuw-West. "Je hebt iets om te doen en je hoeft niet de hele dag binnen te zitten of op de opvang met mensen die je al kent."

Naast dat de kinderen aan het genieten zijn, zullen ook de ouders het niet heel erg vinden dat de kinderen even uit het huis zijn. "Ja, dat kan ik mij ook heel goed voorstellen. Vooral dat die kids toch al een best lange tijd thuis hebben gezeten", vertelt Melanie. "Het is ook een fijn moment voor de ouders of om een beetje rust te pakken of om weer zelf aan het werk te gaan."