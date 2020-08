Tientallen aanmeldingen voor blinde Ferry na ontroerende oproep

HUIZEN - F erry heeft het er maar druk mee. Na zijn eerdere oproep bij NH nieuws ontving hij bijna 50 aanmeldingen van mensen die graag zijn hulphond Kita willen uitlaten. Door omstandigheden is hij zelf niet in staat een rondje met haar te lopen. "Ik ben enorm onder de indruk."

Binnen één dag na de emotionele oproep waarin Ferry op zoek is naar vrijwilligers om zijn hond uit te laten, is het al raak. Aanmelding na aanmelding van enthousiaste mensen uit de provincie komen per e-mail binnen. Het zijn er zoveel dat buurman Frans een handje helpt met de administratie. "Ik maak een volledig tijdschema waarop ik de nieuwe uitlaters indeel op de dagen dat zij wel of niet kunnen."

Ferry heeft nog niet persoonlijk op iedereen kunnen reageren. "Daarom zou ik graag alvast een dankwoord willen doen aan iedereen die zijn hulp heeft aangeboden. Ik reageer binnenkort op alle reacties."