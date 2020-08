Technologie van Alkmaars bedrijf 'over tien jaar in elke auto en vliegtuig'

ALKMAAR - Als alles goed gaat zal er over vijf tot tien jaar in elke auto en in elk vliegtuig technologie zitten van een Alkmaars bedrijf. Dat zegt Pim Kat, oprichter van Technobis, een van de snelstgroeiende hightech-bedrijven van Nederland.

Technologie van dit bedrijf zal in de toekomst in bijna alle auto's en vliegtuigen zitten - NH Nieuws

Het bedrijf loopt wereldwijd voorop bij het maken van optische sensoren die informatie transporteren met lichtdeeltjes, fotonen geheten, in plaats van elektronen. Door hun voorsprong is het het eerste en enige bedrijf dat nu al geld verdient met deze revolutionaire fotonica, zo schrijft mediapartner Alkmaar Centraal.

Academici

Universiteiten van over de hele wereld zouden hun studenten dan ook adviseren om te solliciteren bij de Alkmaarse instrumentenmaker. Zo bestaat het groeiende personeelsbestand van 100 medewerkers voor een belangrijk deel uit jonge technici en academici uit het buitenland.

Het bedrijf bedient momenteel hoofdzakelijk farmaceutische bedrijven, die de hoogwaardige meetapparatuur gebruiken bij het ontwikkelen van medicijnen. "Ik denk dat we binnen een jaar of vijf à tien kunnen zeggen: onze technologie zit in elke auto, in elk vliegtuig, in elk ziekenhuis wordt apparatuur van ons gebruikt", aldus Kat.