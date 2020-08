Hoornse woensdagmarkten kunnen toch doorgang vinden in augustus

HOORN - De Hoornse woensdagmarkten in augustus kunnen de komende vier weken tóch doorgang vinden. Door het coronavirus leek het erop dat er een jaar overgeslagen zou worden, maar onder strenge voorwaarden kunnen er deze maand weer vier markten georganiseerd worden.

Door de maatregelen rondom het coronavirus vinden de markten in Hoorn in aangepaste vorm plaats. Zo is er geen thema en staan er tijdens de kermis geen attracties tussen de kramen. Dit jaar wordt de woensdagmarkt op dezelfde manier georganiseerd als de markt op zaterdag.

De vertrouwde gezichten zullen de komende maand weer achter hun kramen staan op de ruim opgezette markt. Daarnaast zijn er straatmuzikanten en wordt er theater gemaakt tussen de kramen door.

Alle kramen worden iedere week op het Breed, Gedempte Turfhaven en de Gouw neergezet. De woensdagmarkten in Hoorn vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 augustus en duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.