Gevechtshelikopters brengen eerbetoon aan omgekomen militairen bij Aruba

De helikopters, drie van het type Apache en één Chinook, vlogen vanochtend in een zogenoemde missingmanformatie. Hierbij wordt er in een v-vorm gevlogen.

Tussen elf uur en half twaalf vloog de formatie meerdere rondjes over Den Burg op Texel. Volgens een fotograaf, die op een afstandje stond, waren de helikopters van ver te horen.

Patrouille

Het eerbetoon was op meerdere plekken te zien in de provincie. Een verslaggever van NH Nieuws maakte de onderstaande beelden in Broek in Waterland.

tekst gaat door onder de video