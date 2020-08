Willem kookt maar liefst tweehonderd liter bramensap voor de Zandvoortse ouderen

Willem, die we natuurlijk ook allemaal kennen van zijn inzet voor de herten in het dorp, verkoopt de flessen per stuk. De opbrengst gaat naar zorgcentrum Huis in de Duinen in Zandvoort. Burgemeester David Moolenburgh ondersteunt de actie van harte en kwam ook een fles bij Willem kopen. Samen liepen ze vervolgens naar Huis in de Duinen om daar ook flink wat flessen sap en potten jam af te leveren. Mediapartner Zandvoort Inside maakte daar de onderstaande reportage over.