Gratis taxi voor ouderen in Hilversum rijdt nog altijd niet: "We missen hem verschrikkelijk!"

HILVERSUM - De Buurtmobi, die ouderen kosteloos vervoert in de wijk Kerkelanden, rijdt nog altijd niet door de coronamaatregelen. Sinds half maart moet mevrouw de By (103) de ritjes missen. "Ik hoop dat ze snel weer gaan rijden, dit geeft ons zoveel vrijheid."

Het alternatief: meer hulp vragen aan haar kinderen - die ook de jongste niet meer zijn - of een zorgtaxi bestellen. "Maar dat vind ik niks. Sta ik zo een half uur te wachten, terwijl de Buurtmobi altijd op tijd is," vertelt mevrouw De By.

Normaal gesproken maakt Ans de By - van Berkel twee, drie keer per week gebruik van de Buurtmobi. "Even naar het winkelcentrum voor een kopje koffie en wat boodschappen. Nu ben ik er sinds half maart niet meer geweest. Vreselijk."

Bij de Buurtmobi durven ze het nog niet aan om weer te gaan rijden. "Het liefst gaan we morgen weer rijden, maar we willen het risico niet nemen om kwetsbare ouderen te besmetten", vertelt Jerry Braaksma, voorzitter van de Stichting Buurtmobiliteit Kerkelanden.

"Zowel onze klanten als de vrijwillige chauffeurs zijn vaak op leeftijd. En het is lastig om de afstand te bewaren. Wij helpen passagiers met in- en uitstappen, tillen vaak de boodschappen of zetten de rollator achterin", zegt Braaksma.

Hoge nood

Toch wil de stichting kijken of er over een tijdje weer voorzichtig aan begonnen kan worden. "Misschien twee, drie ochtenden in de week om de ergste nood te ledigen," zegt Braaksma. "Mensen zitten veel thuis nu en juist dat ene uitstapje maakt veel verschil."

Mevrouw De By kijkt er al naar uit. "Het winkelcentrum is nu te ver weg voor mij, ik ben daarvoor helemaal aangewezen op de Buurtmobi. Zo heerlijk: ze brengen en halen je wanneer je maar wil. Echt geweldig!"

Braaksma wil tegen alle klanten zeggen dat ze nog éven geduld moeten hebben. "Ja, houd nog even vol. Zodra de Buurtmobi weer mag rijden, gaan we er tegenaan. Hij blijft gratis, we rijden met liefde en we hopen zo snel mogelijk weer normale diensten te kunnen draaien!"