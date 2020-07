Groot onderhoud aan Ring Amsterdam begonnen

AMSTERDAM - Sinds 21.00 uur vanavond is Rijkswaterstaat begonnen met groot onderhoud aan de buitenring van de A10 in Amsterdam Noord. Het stuk weg zal de komende tien dagen dicht zijn voor verkeer wat grote gevolgen heeft voor de reistijd van veel weggebruikers. Daarnaast zullen de werkzaamheden voor flink wat geluidsoverlast zorgen.

Waar de binnenring van de A10 in Amsterdam Noord tijdens afgelopen Hemelvaart en Pinksteren onder handen is genomen, is nu de buitenring aan de beurt. Tussen 31 juli en 10 augustus wordt de buitenring A10 Noord tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Coenplein afgesloten voor verkeer en voorzien van nieuw asfalt. Ook zullen de vangrails worden hersteld en de voegen worden vervangen.

Rondje A10 rijden

Omgevingsmanager van Rijkswaterstaat Dick van der Kolk verwacht dat de vertraging hierdoor kan oplopen tot meer dan een uur: "Zorg dan ook dat je je reis goed voorbereidt om op tijd op je bestemming aan te komen."

Hij voegt daaraan toe: "Belangrijk om te melden is dat de binnenring A10 gewoon open is. Als je normaal van de buitenring gebruik maakt, adviseren wij je om via Oost, Zuid en West een rondje ring te rijden."

Naast het verkeer zullen ook omwonenden van het werkgebied last krijgen van de werkzaamheden. Er wordt 24 uur per dag doorgewerkt om alles zo snel mogelijk af te krijgen en dat gaat gepaard met geluidsoverlast. Verder kunnen omwonenden te maken krijgen met meer verkeersdrukte in de omliggende wijken.