Snackbar, restaurant en terrassen Wijk aan Zee ontruimd vanwege brand in spouwmuur

WIJK AAN ZEE - De Wijk aan Zeese snackbar Snack Corner is vanavond ontruimd vanwege brand in een spouwmuur. Een handvol klanten moest het pand verlaten.

Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland desgevraagd aan NH Nieuws weten. De brand bleek te woeden tussen Snack Corner en de naastgelegen club Star aan Zee. "We hebben de mensen naar buiten gedirigeerd", zegt de woordvoerder.

Achtergelaten maaltijden

Ook het terras van snackbar werd ontruimd, net als het naastgelegen restaurant Klein-Zwitserland. "Ook ons terras werd ontruimd", zegt een medewerker als NH Nieuws naar de situatie informeert. "Dat is vervelend, maar we hebben geen schade." Op foto's is te zien hoe maaltijden onaangeroerd op de verlaten tafels zijn achtergebleven.