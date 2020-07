Aldi sluit hoofdkantoor en distributiecentrum Zaandam: 125 werknemers op de schopstoel

Met de sluiting van de Zaandamse bv verdwijnt de enige Noord-Hollandse bv die Aldi had. Toch hoeft de prijsbewuste supermarktklant zich geen zorgen te maken. "De winkels blijven natuurlijk gewoon bestaan", benadrukt een woordvoerder tegenover NH Nieuws. Ook heeft de opheffing geen gevolgen voor de 750 werknemers van de winkels die nu nog onder Aldi Zaandam vallen.

Behalve in Zaandam heeft Aldi momenteel nog negen bv's in Nederland. "Iedere bv heeft z'n eigen hoofdkantoor, met daaraan gekoppeld een distributiecentrum", legt de woordvoerder uit. Noord-Hollandse Aldi's zullen in de toekomst worden bevooraad door de bv in Zoetermeer.

Hulp bij vinden nieuwe baan

Het personeel is inmiddels ingelicht over het besluit. Aldi 'heeft de intentie' om de 125 boventallige mensen te begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan. "Velen van hen zijn al lang in dienst bij Aldi. Wij hebben contact gezocht met de vakbonden en hen uitgenodigd om met ons het overleg te voeren om te komen tot een sociaal plan", aldus directeur van Aldi Zoetermeer BV en Aldi Zaandam BV, Bastiaan van Loon, in een persbericht.

In datzelfde persbericht wordt de Zaandamse divisie 'niet toekomstbestendig' geacht. Wat de keten daarmee precies bedoelt, is niet bekend. De woordvoerder wilde de formulering desgevraagd niet nader toelichten.