Naarder ex-leerkracht ontkent misbruik acht meisjes Weesper basisschool

Vergeleken met het gedrag van zijn collega's vindt hij dat hij voorbeeldig heeft gehandeld, zo schrijft De Gooi- en Eemlander vandaag. "Ik heb nooit, zoals collega's deden, kinderen op schoot gehad of geknuffeld", hoorden de ouders van enkele slachtoffers hem tegen de rechter zeggen.

W. zou de kinderen - destijds allen rond de 8 à 9 jaar - in de periode 2018-2019 hebben betast. W. stelt dat de kinderen liegen, en hoopt via z'n advocaat geregeld te krijgen dat de zij nogmaals aan een verhoor worden onderworpen. De rechter zal op een later moment bekendmaken of dat verzoek wordt gehonoreerd.

Op non-actief

Toen de school over de verdenking hoorde, is W. direct op non-actief gezet. Hij mag het eind van zijn proces in vrijheid afwachten, maar dient zich wel aan waslijst voorwaarden te houden. Zo mag hij niet in de buurt van de school komen, geen contact opnemen met zijn voormalig leerlingen en hun ouders en in het algemeen niet met kinderen werken.