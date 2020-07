Verbrand maar voldaan: eerste badgasten keren huiswaarts na extreem drukke dag

Op de warmste dag van het jaar was het al vroeg een drukte vanjewelste. Op sommige plekken werd het zelfs te druk en werden de toegangswegen naar de kust gesloten. Ook riep de NS op om niet meer naar Zandvoort te komen.

Voor waarom de strandgangers niet nog wat langer op het strand blijven, is volgens een NH Nieuws-verslaggever die op het station van Zandvoort staat simpel: "Mensen willen thuis zijn voor het eten. We blijven Hollanders", grapt hij.

Veel beveiliging

Om alles in goed banen te leiden op het station van de badplaats, zijn er veel beveiligers van de NS aanwezig. "Ik tel er een stuk of 25", aldus onze verslaggever.

De NS zet tot vanavond 23.00 uur extra treinen in tussen Zandvoort, Haarlem en Amsterdam. Er rijden zes treinen per uur. Passagiers worden gevraagd zo veel mogelijk gespreid te reizen. "Als het druk is op het station, stel dan je reis uit", aldus de NS.