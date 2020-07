Noordkop & Texel Hattrick voor Den Helder: voor derde keer het schoonste strand van Noord-Holland

JULIANADORP - "Niet al te druk, gewoon een mooi, schoon strand: Zeer tevreden!" Badgast Floris van der Neut uit Rotterdam had het wat Den Helder betreft niet beter kunnen verwoorden, want het schoonste strand van Noord-Holland ligt opnieuw in Den Helder. De jury van Nederland Schoon heeft de Helderse kuststrook voor het derde jaar achtereen beloond met de eretitel.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Eric den Boer van Strand Exploitatie Noordkop is één van de drijvende krachten achter de schoonmaakploegen. Elke morgen rond half zeven struinen zijn mannen en vrouwen de stranden af van Julianadorp tot Huisduinen. "Elke week halen we wel ruim 1.300 kilo afval van het strand. Blikken verf, hondenpoepzakjes, gisteravond nog een barbecue en een verbrande bierkrat." Eric vouwt de vlag met de titel 'Schoonste Strand van Noord-Holland 2020' nog even uit "Hier doen we het voor en hopelijk volgend jaar hebben we het schoonste van Nederland", glundert hij. Dat hoopt ook voorzitter Jan Roelofsen van Strandexploitatie Noordkop. "Het is heel bijzonder. Het is belangrijk ook voor het toerisme. Dit laten we ook in Duitsland zien en je merkt dat de Duitse gasten dat toch oppakken."

Quote "Heel veel mensen gooien het afval in de bak. Zo moet je het ook altijd doen." jack (7) heeft net een flesje weggegooid