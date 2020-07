Milieudefensie dreigt in zinderende hitte met rechter om ijsbaan in zomermaanden

Volgens Milieudefensie heeft Haarlem geen vergunning verleend voor zomerijs en ze wil dat de gemeente ingrijpt. De omgevingsdienst IJmond heeft Milieudefensie namens Haarlem laten weten geen spoed te zien om te gaan handhaven. De dienst wil gebruik maken van een wettelijke maximumtermijn van acht weken om te reageren op het handhavingsverzoek.

Kort geding

Daar laat de milieuclub het niet bij zitten en zij wil snelle handhaving eventueel via een kort geding afdwingen. Want over acht weken is het zomerschaatsen voorbij en begint het gebruikelijke seizoen. Haarlem zou hiermee 'haar verantwoordelijkheid ontlopen', en dat is 'schandalig' meent Milieudefensie.

Milieudefensie zegt het 'bizar' te vinden dat een gemeente die onlangs de klimaat-noodtoestand uitriep, met het zomerijs 'zo'n ernstige klimaatzonde laat gebeuren.' Zo schiet het in het verkeerde keelgat dat een flink CO2-uitstoot nodig is om de ijsbaan met deze temperaturen draaiende te houden.

De ijsbaan Haarlem zei eerder teleurgesteld te zijn in de houding van Milieudefensie. De kunstschaatsers kunnen in de coronatijd nergens anders terecht. "We doen dit allemaal om de kinderen in deze tijden te kunnen laten sporten", zei directeur Rob Kleefman.

Een woordvoerder van de gemeente beaamt dat het ultimatum van Milieudefensie is ontvangen. "We komen daar op korte termijn op terug", luidt de reactie.