Een pittoreske haven in niemandsland: "Dit is een klein paradijsje"

NIEUWESLUIS - Geen stedentrip of witte stranden, maar altijd weer naar hetzelfde haventje. NH Nieuws gaat deze weken op zoek naar bijzondere bestemmingen in de kop van Noord-Holland, met deze week de jachthaven Nieuwesluis. Een pittoresk haventje waar jaar in jaar uit dezelfde mensen weer aanmeren. "We noemen dit ook wel de familiecamping", vertelt havenmeester René Snelleman.