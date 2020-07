Buurt getrakteerd door studenten op driegangendiner: "Die hebben een tien verdiend"

Melissa Biesmans woont met nog een paar studenten al een tijdje in het Rozenprieel, in een pand dat woningcorporatie Ymere nog moet opknappen. "In ruil voor een huurkorting zetten wij ons in voor de buurt", vertelt Biesmans over het project Springlevend Rozenprieel. Dat project is opgezet door de ideële stichting Academie van de Stad in opdracht van de gemeente Haarlem en woningcorporatie Ymere.

Eén van de activiteiten was het structureel opzetten van een gedeelde maaltijd in het buurthuis bij welzijnsorganisatie Haarlem Effect, klaargemaakt door buurtbewoner Teo Veringa. Maar de coronamaatregelen gooiden roet in het eten. Door een heel restaurant te creëren op het plein voor het buurthuis, hebben de studenten een oplossing gevonden voor dat probleem.