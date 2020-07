Noord-Hollandse tennisfinale op NK: Brouwer en De Jong winnen

AMSTELVEEN - Gijs Brouwer en Jesper de Jong zijn er beide in geslaagd om hun halve finale op het Nederlands kampioenschap tennis te winnen. De Noord-Hollanders versloegen respectievelijk Jelle Sels en Tim van Rijthoven en kunnen zich opmaken voor een onderonsje tussen twee provinciegenoten in de finale.

De Jong, donderdag nog te sterk voor Robin Haase, rekende in twee sets af met titelverdediger Van Rijthoven. De eerste set trok hij via een tiebreak over de streep, terwijl de Hoofddorper de tweede set met 6-4 naar zich toe wist te trekken.

Brouwer

Brouwer uit Venhuizen maakte er een drie sets durende partij van. De wedstrijd vloog alle kanten op. De eerste set was een prooi voor de Noord-Hollander (6-1), waarna Sels zich terugvocht en de tweede set met 2-6 overtuigend wist te winnen. Brouwer liet het er niet bij zitten en kende een sterke laatste set, waarbij hij de eerste twee servicegames van zijn tegenstander direct wist te winnen en zijn eigen games ook won. Uiteindelijk eindigde de set in 6-2.