Bijna alle stranden overvol: wegen en parkeerplaatsen afgesloten

NOORD-HOLLAND - Bijna alle stranden in Noord-Holland lijken vol te zitten. Verschillende gemeenten roepen op niet meer met de auto naar het strand te komen en sluiten parkeerplaatsen en toegangswegen.

Automobilisten worden op de snelweg al gewaarschuwd voor de volle stranden. "Ga niet naar het strand", valt er te lezen op digitale borden van Rijkswaterstaat. Een van de stranden die onbereikbaar is, is Zandvoort. Het populairste strand van de provincie had vanochtend vroeg al te maken met grote drukte. Wegen liepen vast en op beelden is te zien hoe massa's mensen de trein op het station van Zandvoort uitstappen. Marianne Schuurmans-Wijdeven, voorzitter van veiligheidsregio Kennemerland roept op om Zandvoort te mijden. Ook de NS doet dit inmiddels.

De wegen naar de badplaats zijn afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Mensen kunnen in Zandvoort hun auto niet meer kwijt en raken oververhit. Ook Bloemendaal is om die reden afgesloten. Egmond, Bergen en Castricum Waar NS oproept niet met de trein naar Zandvoort te komen, rijden de bussen van Connexxion rustig door. Een woordvoerder van de busmaatschappij laat weten dat instapbegeleiding moet zorgen voor de veiligheid van de reizigers, maar op foto's is te zien hoe een groep mensen zich in een bus probeert te proppen. Tekst gaat verder onder video.

Op het strand van Egmond, Bergen en Castricum lijkt het net zo druk als in Zandvoort. Zo is er geen parkeerplaats meer vrij bij de stranden van de kustgemeenten. De toegangswegen naar die badplaatsen zijn afgesloten en automobilisten worden dan ook tegengehouden. Er zijn handhavers en verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

In Castricum wordt het verkeer bij de rotonde bij Bakkum teruggeleid. Zowel de grote parkeerplaats bij het strand als Johanna's Hof zijn vol. Automobilisten wordt geadviseerd de auto te parkeren bij het station en daar de bus te pakken. Tekst gaat door onder de foto van Egmond aan Zee

Connexxion geeft aan dat dit vooralsnog geen problemen zou moeten veroorzaken. "We hebben nog geen signalen waaruit blijkt dat de bussen naar Castricum aan Zee overvol zitten." Hargen aan Zee Iets hoger, in de noordkop van de provincie, is het 'gezellig druk' op het terras van Strandpaviljoen Hargen: "Dit is niet het beste moment dat je belt, het is hier namelijk stervens druk", vertelt een medewerker van het strandpaviljoen aan de telefoon met NH Nieuws. Volgens de medewerker staat ook de parkeerplaats, vlak achter het strandpaviljoen, helemaal vol. "Iedereen houdt wel voldoende afstand en er lijkt ook nog plek op het strand te zijn." Steeds drukker in de IJmond Waar het eerder op de dag relatief rustig bleef op de stranden in de IJmond, werd het in de loop van de middag steeds drukker op de wegen en de stranden van IJmuiden. Volgens Erik Penning, woordvoerder van burgemeester Frank Dales, was het vanochtend nog niet zó druk, 'maar het begint nu wel echt drukker te worden'. tekst loop door onder de foto

Penning roept op niet meer met de auto naar het strand te komen, want de parkeerplaats bij Velsen-Noord is vol. In Wijk aan Zee is het ook erg druk. Ook hier wordt opgeroepen niet meer met de auto te gaan. De toegangsweg naar het dorp is afgesloten. In de file voor de Texelveer Ook op Texel is het druk, op foto's is te zien hoe mensen genieten van het mooie weer. Wel staat er ruim een halfuur lange file bij de veerpont naar Texel. Daarnaast is het ook in het Gooi erg druk op de strandjes, meldt de gemeente Wijdemeren. "Ben jij nog van plan om één van de Wijdemeerse strandjes te bezoeken? Kom dan vooral op de fiets! Of nog beter: geniet in je tuin, op het balkon of vanuit een open raam van deze zomerse dag", adviseert de gemeente.