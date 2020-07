Regenboogvlaggen kleuren Amsterdam met onverwachte actie

AMSTERDAM - In Oostpoort in Amsterdam wemelt het 'plotseling' van de regenboogvlaggen. Het is een actie van de buren van Tommy en Lennaert die eerder deze week in het nieuws kwamen omdat hun regenboogvlag tot twee keer toe werd bekogeld met eieren.

In de buurtapp van een groepje Oostpoorters ging al snel het verhaal rond van Tommy en Lennaert die eieren op hun dakterras kregen omdat zij een regenboogvlag opgehangen hadden, vertelt buurtbewoner Rob aan AT5.

"De buurt was ontzet en al snel ontstond het idee om de jongens te steunen door allemaal een vlag op te hangen", aldus Rob. En zo geschiedde. "In no time waren er genoeg aanmeldingen om 20 vlaggen te bestellen die keurig de dag erna bezorgd werden. Reden voor een van de buren om iedereen uit te nodigen en onder het genot van een lekkere rosé de vlaggen uit te delen aan iedereen en die werden vervolgens aan de gevels gehangen."

Er hangen nu meer dan 20 regenboogvlaggen aan de gevels in Oostpoort. "Want ook in deze buurt mag je zijn wie je bent."