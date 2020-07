Terugblik op gitzwarte week op Marken: "Iedereen voelt frustratie, woede en verdriet"

MARKEN - Na de tragische dood van de 14-jarige Tamar afgelopen weekend zijn de bewoners van Marken in rouw gedompeld. Vandaag in programma Lunchroom sprak NH Radio met Cees van Altena van de Marker eilandraad, en Richard de Weijze, woordvoerder van de familie van Tamar, over de impact van het ongeluk op het eiland.

HFV/Ronald Franke en NH Nieuws

"Het gaat allemaal in fases. In de eerste fase hoor je dat er een ongeluk is gebeurd en dan denk je, vreselijk, maar het kan geen Marker zijn. Bij hun zit het in hun genen: je loopt niet onderaan de dijk", vertelt Van Altena. "Dan komt de tweede fase, dat je hoort dat het dus wel een Marker is, en dan wordt eigenlijk bekend wat er allemaal nog onbekend is. Wij zijn een kleine gemeenschap, 1.800 mensen. Iedereen voelt frustratie, woede en verdriet."

Terugblik op gitzwarte week - NH Nieuws

Familie De familie redt zich volgens woordvoerder Richard de Weijze zo goed en kwaad als het kan. "De oproep die Trijntje [Tamars moeder, red.] deed op tv van de week, dat weerspiegelt wel echt het gevoel. Ze willen allemaal tegen degene die dit gedaan heeft zeggen 'meld je, wacht er niet mee, neem het niet nog jaren met je mee'. De familie wil weten wat er in de laatste paar uur gebeurd is."

Tamars dood leidde tot een schokgolf op het eiland, maar vervolgens moesten ze ook nog eens omgaan met de vele media die op het ongeluk afkwamen. "Dat is moeilijk, want niemand heeft ervaring met de pers. Ze willen uit respect en omdat er nog zo weinig bekend is geen antwoord geven op vragen", vertelt Cees van Altena. Volgens De Weijze heeft de familie het hier ook moeilijk mee. "De dood is altijd verdrietig, maar de omstandigheden maken het totaalplaatje hier vreselijk. Het is logisch dat het door de media wordt opgepikt, want het raakt iedereen. Maar dat betekent dat er ook heel veel op de familie afkomt." Afscheid in besloten kring Tamar wordt morgen in besloten kring op Marken begraven. Volgens Van Altena zijn er genoeg mogelijkheden voor Markers en bekenden om afscheid van de 14-jarige te nemen. De Weijze benadrukt dat de familie graag rust wilt en vraagt belangstellenden om morgen respect te tonen. "Of dat nou Markers zijn, mensen die toevallig op Marken zijn of de media, laat ze met rust."