Motorschip Friesland gaat weer varen: "Historische Driehoek compleet"

Motorschip Friesland vaart dit weekend voor het laatst tussen Harlingen en Vlieland, waar het tijdelijk dienst deed als veerboot naar de Waddeneilanden. Dit gebeurde in samenwerking met Rederijk Doeksen uit Harlingen, dat het schip tijdelijk overnam voor de veerdiensten.

"Vanaf dinsdag 4 augustus vaart de Friesland weer tussen Enkhuizen en Medemblik", zegt Aker. "Dat scheelt voor ons een hele hoop, want nu kunnen wij weer passagiers in twee richtingen vervoeren. Hierdoor kunnen we 600 passagiers op een dag begroeten."

Ook het Zuiderzeemuseum profiteert door de heropening van de vaardienst tussen Medemblik en Enkhuizen mee. "De Friesland legt aan in de haven van Zuiderzeemuseum, waarna het doorvaart naar de haven bij het station in Enkhuizen", laat Aker weten.

Extra stoomtrams in augustus

Door de coronacrisis lag de verbinding in de historische West-Friese driehoek stil. De stoomtram begon in juni weer met rijden, en de Friesland deed tijdelijk dienst als veerboot. De pandemie zorgde er voor dat de museumstoomtram veel inkomsten misliep.

Met de heropening van de verbinding tussen Medemblik en Enkhuizen hopen zij wat van deze schade in te halen. Hiervoor zetten zij ook extra stoomtrams in, die vanaf morgen mee gaan rijden in de dienstregeling. Het is noodzakelijk een plek te reserveren voor zowel de boot als de stoomtram. Dit kan op de website van de museumstoomtram.