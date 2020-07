Toegangswegen naar stranden Castricum, Bergen en Egmond afgesloten

CASTRICUM AAN ZEE - Er is geen parkeerplaats meer vrij bij de stranden van Egmond, Bergen en Castricum. De toegangswegen naar die badplaatsen zijn afgegesloten en automobilisten worden dan ook tegengehouden. Er zijn handhavers en verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Ook in Bergen aan Zee en Egmond aan Zee is geen parkeerplaats meer te vinden. Bij de rotonde bij 'De Franschman' aan het begin van de Zeeweg naar Bergen aan Zee wordt het verkeer teruggestuurd. Bij Egmond gebeurt dat bij de kruising Heilooër Zeeweg en de Herenweg. Naar beide plaatsen rijden bussen, maar ook die zijn druk.

In Castricum wordt het verkeer bij de rotonde bij Bakkum teruggeleid. Zowel de grote parkeerplaats bij het strand als Johanna's Hof zijn vol. Automobilisten wordt geadviseerd de auto te parkeren bij het station en daar de bus te pakken.

Ook is de drukte bij de strandopgangen groot. In Egmond zijn gastvrouwen en -heren aanwezig om iedereen op het afstandbewaren te wijzen en mensen te attenderen op strandopgangen waar het minder druk is.

Ook drukte elders

Vanochtend vroeg stonden er al files richting de stranden, onder meer bij Castricum. Ook bij Zandvoort is het druk. De NS heeft extra treinen ingezet. Toch is voldoende afstand houden onmogelijk, zegt het spoorbedrijf.

Inmiddels roept de veiligheidsregio Kennemerland, waar Zandvoort onder valt, op om niet meer naar het strand te komen.