Kogel is door de kerk: Botman verruilt Ajax voor Lille

Beide clubs doen geen uitspraken over een transfersom, maar volgens De Telegraaf is er acht miljoen euro met de transfer gemoeid. Opvallend aan de transfer is dat Botman nog geen enkele minuut in de hoofdmacht van Ajax voetbalde. In het seizoen 2018/2019 kwam hij 28 wedstrijden uit voor Jong Ajax in de eerste divisie, waarna de verdediger een jaar bij sc Heerenveen werd gestald. Daar scoorde hij twee doelpunten in 26 wedstrijden en speelde hij zich in de kijker bij Lille.