Verhulst terug bij AZ: "Geen moeilijke keuze geweest"

KOOG AAN DE ZAAN - Na omzwervingen bij MVV Maastricht, FC Volendam en Go Ahead Eagles is Hobie Verhulst zes jaar na zijn vertrek weer terug bij AZ. De Noord-Hollandse doelman is erg blij om weer terug te zijn op het oude nest en weet wat hem te doen staat. "Als er iets gebeurt, dan moet ik gewoon klaar staan", aldus de sluitpost.

Verhulst (27) doorliep de hele jeugdopleiding bij AZ, maar wist zijn debuut in de hoofdmacht nog niet te maken. "Natuurlijk is het een droom dat je vanuit de jeugdopleiding doorstroomt naar het eerste", vertelt hij. "Dat lukte, ik had mijn plekje bij de selectie en het ging ook goed. Maar het is gewoon lastig om die laatste stap te zetten als de eerste keeper het naar behoren doet. Dan heb je eigenlijk een beetje geluk nodig en dat gebeurde niet."

Ervaring

Na vijf seizoenen lang eerste keeper te zijn geweest in de eerste divisie, komt de doelman met een bak aan ervaring terug naar Alkmaar. "Zeker weten. Je komt met 200 wedstrijden ervaring in het betaald voetbal terug. Ik denk dat dat voor een keeper erg belangrijk is. Ook qua persoonlijkheid; je bent ouder geworden, je weet hoe het werkt, wat je allemaal voor jezelf moet doen. Daar heb ik veel van geleerd."

Bekijk de volledige reportage met Verhulst in bovenstaande video