Nieuwe tentoonstelling met zwembad in eeuwenoude Hoornse kapel

HOORN - Het Hoornse Hotel Maria Kapel (HMK) viert de zomer met Inside Poolinside, een speciale tentoonstelling en publieksprogramma over community, care en het water dat ons met elkaar verbindt. In de tentoonstellingsruimte staat vanaf vanmiddag een ondiep zwembad van vier bij zeven meter, gemaakt door de kunstenaar Rik Dijkhuizen.

Het felgekleurde en uitnodigende project van de Amsterdamse kunstenaar is geïnspireerd op de filosofie van water, die ons eraan herinnert dat water overal is en door al ons lichamen en door de landschappen stroomt. Ook kan het ons in de vorm van een zwembad samenbrengen.

"Zwembaden zijn plaatsen waar we samenkomen", vertelt kunstenaar Rik Dijkhuizen over Inside Poolinside. "De installatie die ik heb gemaakt voor HMK is bedoeld als een gemeenschappelijke oase van (collectief) welzijn, zorgzaamheid en samenzijn, ergens tussen herinnering en fictie."

Aan het project in de eeuwenoude kapel van HMK is jarenlang onderzoek vooraf gegaan. Volgens de kunstenaar brengt het referenties samen in een narratieve installatie die 'niet helemaal van deze wereld is, maar vreemd genoeg vertrouwd aanvoelt'.

Residency van at7

Het zwembad wordt vanmiddag om 16.00 uur geopend in de tentoonstellingsruimte van HMK. Vanaf morgen tot en met 13 september is de installatie te zien. En naast de installatie van Dijkhuizen heeft HMK de komende drie weken een zogeheten residency van projectruimte at7.

Tijdens deze weken neemt at7 contact op met artistieke gemeenschappen in Nederland om te begrijpen wat het betekent om gemeenschappen met zorg te ontvangen. Ter afsluiting wordt op 22 augustus een speciale dag georganiseerd, genaamd To that special someone, part II.