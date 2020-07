VAR komend seizoen uitgebreid met buitenspeltechnologie

ZEIST - De VAR kan komend seizoen gebruikmaken van buitenspeltechnologie. Met behulp van speciale camera’s kan nauwkeuriger worden bepaald of een speler in buitenspelpositie staat.

Op dit moment worden in alle stadions van eredivisieclubs de technische voorbereidingen getroffen om met de buitenspeltechnologie aan de slag te gaan, aldus de KNVB. Om de technologie te implementeren worden camera’s geplaatst ter hoogte van de rand van het strafschopgebied. Alleen in de stadions van Ajax, Feyenoord en PSV had FOX Sports deze cameraposities al in gebruik.

Het streven is om bij aanvang van de competitie met de buitenspeltechnologie van start te gaan. Dan moet de technologie wel in álle stadions zijn geïmplementeerd.