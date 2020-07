Maatregelen voor horeca tijdens kermis Hoorn: "Gaan voor een gezellige sfeer"

HOORN - Hoewel de Jaarmarkt en Lappendag in Hoorn dit jaar komen te vervallen, gaat de kermis wel in aangepaste vorm door op het Pelmolenpad. De gemeente Hoorn verwacht extra drukte tijdens de kermisdagen en heeft in overleg met Koninklijke Horeca Nederland voorzorgsmaatregelen afgesproken voor de horeca en haar terrassen.

De voorzorgsmaatregelen gelden voor de kermisdagen en op maandag 17 augustus, die in plaats van de gebruikelijke Lappendag omgedoopt wordt tot 'Terrassen-Maandag'. Bij drukte worden de horecapleinen zoals de Roode Steen, Dubbele Buurt en het Kerkplein voorzien van entreehekken en beveiliging.

"De zomer is geen reden om de touwtjes te laten vieren", aldus de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg. "Zo blijkt ook uit de oplopende besmettingen. Omdat we extra bezoekers verwachten, is het niet meer dan logisch dat we samen afspraken maken en maatregelen treffen."

De burgemeester gaat daarnaast in op de traditionele Lappendag, die door de coronacrisis wordt omgedoopt tot Terrassen-Maandag: "In grote aantallen dicht op elkaar staan is geen optie en daarop zien we toe. Dus wie een traditionele Lappendag verwacht, kan die maandag beter thuis blijven."

Pleinen mogelijk afgesloten

De Hoornse horeca mag tijdens de kermis en daaropvolgende maandag de normale openingstijden aanhouden. Deze zijn van 9.00 uur tot 00.00 uur. De horecaondernemers kunnen werken met tijdsblokken en op de terrassen geldt dat je alleen mag zitten. Om de terrassen volledig te benutten mogen ze overkapt worden.

Bij toenemende drukte kunnen de horecapleinen voorzien worden van entreehekken. Ook kan een plein worden afgesloten als het te druk wordt. Mocht de situatie erom vragen kan de burgemeester besluiten de horeca eerder te sluiten.

Plek reserveren op terras

Rene Stam weet als voorzitter van de Hoornse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland hoe belangrijk het is dat ondernemers extra klanten kunnen ontvangen. "Het is een moeilijke tijd voor de horeca. We doen ons uiterste best om de richtlijnen te volgen en verwachten dat ook van onze bezoekers."

Stam geeft het advies om van te voren een tafel aan het terras te reserveren om teleurstelling te voorkomen. Ook burgemeester Nieuwenburg hoopt dat de bezoekers zich aan de richtlijnen van het RIVM en de gemeente houden.

"Corona is nog niet weg, dus ik doe een beroep aan iedereen om de regels ook tijdens deze gezellige dagen te volgen", zegt Nieuwenburg. "Dan is ingrijpen niet nodig."