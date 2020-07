Geen tips en getuigen over duinbrand Bergen aan Zee, groep jongeren nog altijd gezocht

BERGEN AAN ZEE - De groep jongeren die mogelijk getuige of betrokken is geweest bij de brand vorige week in het duingebied bij Bergen aan Zee heeft zich (nog) niet gemeld. Ook is er geen enkele tip binnen gekomen over de duinbrand die een halve hectare natuur verwoestte. "Zonder getuigen zullen we extra alert moeten zijn", stelt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws.

De duinbrand die vorige week donderdagavond langs de Verspeijckweg in Bergen aan Zee woedde is vrijwel zeker veroorzaakt door een kampvuur. Dat is nog altijd het scenario dat ook de politie vermoedt: "Het lijkt aannemelijk dat het om een kampvuur ging."

Ook kijken ze dus nog altijd uit naar een groep jongeren in de leeftijd van zestien tot negentien jaar, die die avond rond 23.00 uur daar zijn geweest. Getuigen of tipgevers wordt nogmaals gevraagd zich te melden via 0900-8844.

Open vuur is ten strengste verboden in de duinen en door de droogte is het risico dat brand overslaat extra groot. Een fotograaf was als een van de eersten ter plaatse en zag dat er een kampvuur was gemaakt. "Er lagen ook blikjes bier en wietzakjes", vertelde hij eerder aan NH Nieuws.

Via sociale media brengt ook de gemeente Bergen nogmaals onder de aandacht dat roken en open vuur ten strengste verboden is in de natuur: