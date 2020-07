Vrachtwagen volledig over de vangrail gekanteld, A22 richting Beverwijk afgesloten

BEVERWIJK - Een vrachtwagen is vanochtend om een nog onbekende reden van de weg geraakt bij Beverwijk en over de kop geslagen. De A22 is voorlopig afgesloten . De chauffeur van de vrachtwagen wordt naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk zorgt voor twaalf minuten vertraging tussen IJmuiden en Beverwijk. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland laat weten nog niet te weten hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De veiligheidsregio laat daarnaast weten dat de weg nog 'geruime tijd' dicht zal zijn in verband met bergingswerkzaamheden.

Op foto's is te zien dat de vrachtwagen volledig over de vangrail is gekanteld en op zijn kop in de berm ligt.