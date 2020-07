Chauffeur overleden na ongeluk op A22, vrachtwagen gekanteld in berm

BEVERWIJK - Bij een ongeluk op de A22 richting Beverwijk is vanochtend een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. De vrachtwagen raakte door nog onbekende reden van de weg en sloeg over de kop.

De A22 is in verband met het ongeluk afgesloten, verkeer richting Alkmaar moet omrijden via de A9, door de Wijkertunnel. De politie laat weten dat er geen andere voertuigen zijn met schade of letsel. Hoe de vrachtwagen precies van de weg is gekomen is nog niet duidelijk, daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.

Op foto's is te zien dat de vrachtwagen volledig over de vangrail is gekanteld en op zijn kop in de berm terecht is gekomen. De bestuurder moest door de brandweer uit de vrachtwagen bevrijd worden.

Een getuige laat weten dat de vrachtwagen ongeveer 1 kilometer lang slingerde en vier keer de vangrail raakte.