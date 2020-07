Kermis in aangepaste vorm, maar Jeffrey is al lang blij: "Ik kan niet wachten"

Jeffrey Koster (19) is bezeten van de kermis. Logisch dat de Beverwijker zware maanden achter de rug heeft. Maar op enkele plaatsen worden nu weer (aangepaste) kermissen gehouden. Logisch dat Jeffrey op tenminste één daarvan te vinden was.

Hij moest ruim een uur rijden naar West-Friesland, maar Jeffrey wilde de mogelijkheid niet laten schieten: Medemblik is één van de weinige Noord-Hollandse plaatsen waar een 'coronakermis' wordt gehouden. Jeffrey was één van de vroegste klanten.

"Ik kan niet wachten", zegt hij bij aankomst. "Ik heb echt uitgekeken naar dit moment. Kermis betekent veel voor me. Een leven zonder kan ik me bijna niet voorstellen." Hij heeft zijn maatje Jelle meegenomen naar Medemblik. Ze zaten bij elkaar in de klas. Maar ze spraken over niets anders dan de kermis, dus van leren kwam niet veel. "Tot ergernis van de leraren", zegt hij met een klnipoog.

Oliebollen

Hij werkt inmiddels zelf op de kermis, maar door corona kwam er een eind aan zijn baan in een oliebollenraam. "Balen natuurlijk, maar gelukkig begint het nu weer een beetje te draaien. Dit hier is een kermis in aangepaste vorm, maar ik vind het best leuk." En hij laat een primeur optekenen. Voor het eerst is hij in de Booster geweest, een attractie voor durfals. "Wat een belevenis", roept hij bij het uitstappen.