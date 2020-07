Gio gaat zaterdag fietsen voor cheetah's, is hij er klaar voor?

Gio is al zijn leven lang een grote dierenvriend. Eerder zamelde hij al geld in voor het WNF en het NWC van Freek Vonk. Sinds anderhalf jaar zet hij zich ook in voor Stichting Wildlife. Hij zamelt geld in om via deze organisatie dieren te adopteren en heeft inmiddels zo al zeven soorten kunnen helpen.



Nu is het nog maar één nachtje slapen tot de grootste actie die hij tot nu toe heeft gevoerd. Een uur lang tussen de wilde beesten fietsen, dwars door Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Hij komt in actie voor de cheetah's omdat dit zijn favoriete dier is. "Een cheetah kan een zebra inhalen en meteen vangen.", zo vertelt Gio.

Beschermen

Met de sponsorfietstocht, die zal plaatsvinden na sluitingstijd van het park, wil hij geld ophalen voor de Cheetah Conservation Botswana. Deze organisatie heeft als doel de populatie jachtluipaarden van dit Afrikaanse land te beschermen door middel van wetenschappelijk onderzoek, outreach programma’s en natuureducatie. "Die houden dan de slechteriken tegen die ze willen vangen en als huisdier willen houden.", zoals Gio het zelf uitlegt.