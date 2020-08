Jet Vos wilde haar hele leven al cliniclown zijn, op haar 61e durft ze het aan

HOORN - De Hoornse Jet Vos wilde altijd al cliniclown worden, maar toen ze het eindelijk aandurfde was ze te oud voor de opleiding. Tijdens de coronaperiode wilde ze iets betekenen voor anderen en dacht ze: ik doe het gewoon zelf. Ze zette een rode neus op en het bleek haar op het lijf geschreven. "Dit komt uit mijn hart."

Jet Vos - Jet Vos

Bij de eenenzestigjarige Jet zit 'de zorg' in haar bloed. Heel haar leven werkte ze met ouderen, meervoudig gehandicapten en kinderen met gedragsproblemen. Nu ze met pensioen is, is het werk voor haar nog niet klaar. Jet clownt dan ook niet op gewone kinderfeestjes. "Ik ben naar een locatie voor mensen met een handicap gegaan en ik heb gevraagd of ik eens mocht clownen. Ik reed naar de Action en kocht in het wildeweg wat materialen waarmee ik dacht dat ik wel zou kunnen. En ik ben gewoon begonnen." Gewoon doen Van tevoren heeft Jet geen idee wie ze voor zich krijgt. Met haar twee manden met spullen gaat ze op pad, zonder voorbereiding. "Ik ga er elke keer weer heen met een knoop in mijn maag. Wie zijn het? En hoe reageren ze op mij?" Maar Jet kan vertrouwen op haar jarenlange ervaring. "Ik weet heel snel aan te voelen wat passend is bij de persoon. Het kost me geen moeite."

Quote "Als ik aan het clownen ben, dan gebeurt er iets in mij: ik weet precies wat ik moet doen" Jet Vos - Clown

Door de coronamaatregelen moet Jet nog creatiever zijn in haar aanpak. Zo mocht ze de afgelopen periode niet naar binnen bij ouderen, maar wel mocht ze in een woonlocatie alle ramen van de appartementen af. Één appartement mocht ze overslaan, want de meneer had niks met dit soort dingen. "Ik ben bij alle ouderen de ramen gaan zemen, precies zoals het niet moet. Dan krijg je ontzettend leuke reacties. Toen ik alle appartementen had gehad, zei de meneer: en nu ben ik aan de beurt. Dat doet wat met je, dat hij zichzelf dan toch overwint en het contact aangaat." Echt contact En dat contact, daar gaat het Jet om. "Ik wil alle zintuigen prikkelen, maar ik heb geen hoge verwachtingen. Per persoon bekijk ik wat iemand van mij vraagt. Als ze een gezellige middag hebben dan ben ik gelukkig." Soms zijn de reacties zichtbaar, maar niet altijd. "Als ik voor diep dementerenden clown, dan is een halve glimlach of het feit dat ze je met hun ogen volgen al een hele overwinning. Dat hoor ik vaak pas achteraf."

Quote "In mijn werk moest ik ook veel met mijn verstand doen en dit doe ik echt met mijn hart" Jet Vos - clown

Van alle mensen waar ze mee werkte voelt Jet zich het meest verbonden met mensen met een ernstig verstandelijke beperking. "Zij zitten in mijn hart en zij hebben het het meeste nodig: iemand die hen even uit hun eigen wereld haalt. Bij hen kun je met kleine dingen echt een groot verschil maken." Nu Jet haar werkende leven achter zich laat, beseft ze eigenlijk pas dat ze nog lang niet klaar is met deze groep. "Ik heb hen nodig in mijn leven: ze brengen me plezier. Zij zijn tevreden met kleine dingen. Als ik struikel liggen ze in een deuk. Als ik bij ze ben , dan weet ik wat ik moet doen: er gebeurt iets in mij." Door de jaren heen heeft Jet in haar werk veel bereikt. "Ik ben leidinggevende geweest, en ik heb tehuizen opgezet: Ik ben een vakvrouw. Maar in mijn werk moest ik veel met mijn verstand doen en dit doe ik echt met mijn hart." In onderstaande video zie je het samenspel tussen Jet en Rianne.

200802_KLINICLOWN_TELEFOONBEELDEN - NH Nieuws