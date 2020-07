Burgemeester sluit bar bij W Hotel in Amsterdam vanwege beschieting

AMSTERDAM - Burgemeester Halsema heeft bar Do Not Disturb, bij het W Hotel aan de Spuistraat, vandaag gesloten. De reden is de beschieting die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond. De gemeente laat in een persbericht weten het besluit te hebben genomen vanwege het 'ernstige gevaar voor de openbare orde'.