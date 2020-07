OM eist 2,5 jaar cel voor ontucht met stiefdochters: 'Ik ben geen pedofiel'

S. heeft een duidelijk mening over wat er is gebeurd. Ja, hij is de fout in gegaan bij één van zijn stiefdochters, maar de beschuldiging van de ander is volgens hem vals. En ook is hij het niet eens met het beeld dat volgens hem door het OM van hem wordt geschetst. "Ik word neergezet als iemand die vier jaar lang iemand heeft misbruikt, maar dat is niet zo. Het is drie keer gebeurd, dat had nooit mogen gebeuren en daar schaam ik me ook voor. Maar ik ben geen pedofiel." En over de aangifte van de ander stiefdochter. "Dat is nooit gebeurd, ik ben er heel boos over dat ik hiervan wordt beschuldigd.

Volgens het OM was het jongste meisje elf jaar, toen S. voor het eerst toesloeg, de andere was twaalf. "Het gaat om slachtoffers van zeer jonge leeftijd voor wie de verdachte een vaderrol had. De situatie vond plaats in de woningen van de slachtoffers. Een plek waar ze zich veilig horen te voelen."

Beschuldiging uit wraak

Waarom hij tot z'n daad kwam, kon S. niet goed uitleggen. "Het was een opwelling, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Ik vind het heel moeilijk om erover na te denken." Ook zit de beschuldiging van zijn toentertijd andere stiefdochter hem dwars. Hij zag haar als zijn dochter, en zij hem als haar vader. Op de vraag van de rechter waarom zij hem dan toch beschuldigde zei hij: "Als u het niet weet, weet ik het ook niet. Het is één grote leugen. Ik had met haar moeder geen goede relatie, er was ook wel eens sprake van geweld. Er wordt gewoon wraak genomen."