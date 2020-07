Den Helder voor het tweede jaar op rij 'Schoonste Strand' in Noord-Holland

DEN-HELDER - Het schoonste strand van Noord-Holland, dat ligt in Den Helder! Bij de jaarlijkse verkiezing van schone stranden kwam Den Helder vandaag als winnaar uit de bus. Vorig jaar vielen ze ook al in de prijzen.

Inspecteurs wezen Den Helder aan als schoonste strand. De prijs werd vanmiddag uitgereikt op het strand van Julianadorp. De jury was erg positief over de toegenomen schoonheid en vonden met name minder wegwerpplastic dan voorheen.