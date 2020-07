Valpartijen teisteren Telstar

ZEIST - Telstar is deze week op trainingskamp in de Zeister Bossen. Woensdag stapten De Witte Leeuwen op de mountainbike. De ploeg werd geteisterd door diverse valpartijen.

"Over de kop en al, maar ik ben wel in de kopgroep geeïndigd", sprak een dappere Gertjan Tamerus. De assistent-trainer kwam dus niet ongeschonden uit de strijd. "Hij werd vandaag wakker en zei dat hij niet geslapen had en overal pijn had", sprak trainer Andries Jonker na de training van donderdagochtend.

"We moesten de paarse paaltjes volgen en ik had er eentje gemist denk ik", zei proefspeler Lesly de Sa. "Toen kwamen we op het paardenpad. Dat was iets zwaarder dan dat we gewend zijn."

