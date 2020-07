'Koloniale achternaam moet kosteloos veranderd kunnen worden'

AMSTERDAM- Surinamers en Antillianen met een achternaam die stamt uit het slavernijverleden moeten deze op kosten van de overheid kunnen veranderen. Dat is waar DENK Noord Holland statenlid, Gideon Everduim voor pleit. De achternamen komen van onderdrukkers en hebben nog steeds effect op de onderdrukking van de geest van huidige dragers.

Gideon stelt de overheid verantwoordelijk voor de kosten van het wijzigen van de achternamen van nazaten van tot slaaf gemaakten. Volgens Gideon heeft de overheid geprofiteerd van de onderdrukken van de tot slaaf gemaakten via de VOC en WIC. De vergoeding van de naamswijziging voor de nazaten is daarom ook een grote verantwoordelijkheid.

Achi Chioma is een van de nazaten van tot slaafgemaakten die ervoor kiest om haar nieuwe naam te dragen. Haar nieuwe naam heeft zij spiritueel opgevraagd en kreeg zij te horen tijdens een taxirit via de taxichauffeur.

Er hangt een behoorlijke prijskaart aan om af te komen van de koloniale achternaam. Voor nu is het mogelijk voor nakomelingen van tot slaaf gemaakte om in het slavenregister de herkomst na te zoeken. Het slavenregister van Curaçao is vanaf 17 augustus openbaar.