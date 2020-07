Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid: "Coronaregels worden wel nageleefd"

Marianne Schuurmans zei eerder vandaag dat ondernemers zich over het algemeen goed houden aan de regels, maar tegelijkertijd ziet ze ook dat winkeliers lakser worden in het naleven van de maatregelen in hun winkels. Ze waarschuwt dat cafés of restaurants die de regels blijven overtreden gesloten zullen worden.

Voorzitter Ben Perdaan van de ondernemersvereniging denkt dat ondernemers er juist heel erg van bewust zijn dat hun zaak dichtgaat als ze zich niet houden aan de richtlijnen. "In de horecagelegenheden waar ik kom en die in onze ledenbestand zitten, zie ik dat niet. Die ondernemers houden zich nog keurig aan de regelgeving".

Politieagent

De ondernemersvoorzitter herkent zich dan ook niet direct in het beeld dat Schuurmans schetst. Wel ziet hij dat winkeliers steeds meer in een spanningsveld terechtkomen."Met name ondernemers in de horeca zien zichzelf als gastheer of gastvrouw. En die moeten nu optreden als politieagent als mensen na verloop van tijd toch weer bij elkaar gaan zitten. het probleem daarbij is dat de ondernemer daarvoor beboet wordt. Dat staat haaks op de gastvrijheid".