Verplichte coronatest voor elke gast op Amsterdamse feestboot

AMSTERDAM - Op de Amsterdamse feestboot MS De Jordaan houden ze wel van een borreltje. Anderhalve meter afstand houden is dan af en toe best lastig. Om veilig te kunnen feesten stelt eigenaar Petra Ruijs een verplichte coronatest in voor iedere bezoeker. Pas als ze hun negatieve testuitslag laten zien, mogen ze naar binnen.

Mensen die zin hebben in een ouderwetse Jordanese feestavond, kopen een ticket voor de boot en krijgen daar vervolgens een voucher bij om zich te laten testen. Dit kan op meerdere testlocaties in het land. De volgende dag krijgen zij de uitslag en later op de avond kunnen ze met hun gezondheidsverklaring naar de boot.

Petra kan een geheel virusvrij feest natuurlijk niet garanderen. Tussen de test en het bezoek zit namelijk minimaal 24 uur. "Ik vraag de mensen om na de test thuis te blijven. Dat kan ik natuurlijk niet verplichten. Maar stel dat tussen alle gasten een positievelling zit. Dan heb ik die er toch maar mooi uitgevist. Meer kan ik niet doen", vertelt Petra.

Geen testen van de GGD

Vanwege het dreigende tekort aan coronatesten, is het natuurlijk de vraag of je coronatesten wel moet inzetten voor feestavonden als dit. Petra benadrukt dat zij de GGD niet in de weg zit: "De testen die wij gebruiken komen uit een Duits laboratorium. Die hebben meer dan genoeg testcapaciteit."

