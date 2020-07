Blinde Ferry uit Huizen zoekt uitlaathulp voor hond Kita: "Ik wil haar niet wegdoen!"

"Dit is echt de liefste hond die er is," vertelt Ferry trots, terwijl hij Kita over haar hoofd aait. "Ze luistert naar iedereen, heeft een lief karakter en doet geen vlieg kwaad."

Normaal gesproken laat Ferry zijn hulphond Kita vier keer per dag uit. "Drie keer een lange wandeling van 45 minuten en 's avonds laat nog een kwartiertje, maar nu kom ik niet verder dan het tuinhek," vertelt hij. Na een aanrijding in maart kreeg Ferry last van zijn rug en zijn darmen. "Tot half juni ging het nog, daarna werd de pijn te erg. Ik kon geen stap meer zetten."

Omdat opstaan nog steeds te veel pijn doet, slaapt Ferry al zes weken niet meer in zijn eigen bed, maar in zijn zogeheten 'sta-op-stoel'. "Die geeft me een duwtje in de rug, zodat ik overeind kan komen." Maar het meest mist hij de wandelingen met Kita. "Dan kom ik onder de mensen en maak ik een praatje, hier thuis ga ik maar piekeren."

Tekst loopt door onder video.