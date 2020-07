Waarom heeft de GGD nog drie vragen voordat je de uitslag van de coronatest krijgt?

HAARLEM - Het voelt een beetje als een 'vreemde' spanningsopbouw: wie thuis eindelijk het verlossende telefoontje krijgt van de GGD met het antwoord of hij of zij positief op negatief op corona is getest, moet eerst nog drie vragen beantwoorden. Daardoor kan je als patiënt toch ineens wat onzeker worden over de naderende uitslag.

"Ik geef u zo de uitslag van uw test, maar zou u voor mij de eerst de drie volgende vragen met 'ja' of 'nee' kunnen beantwoorden?", klinkt het aan de andere kant van de lijn. Je hebt een dag of een paar dagen geleden een coronatest laten doen en dan wil je natuurlijk maar één ding weten: heb ik het of niet?

Drie vragen

Maar de spannig wordt nog even opgebouwd. Eerst wordt gevraagd of de GGD al eerder contact met je hebt opgenomen, omdat één van je contacten besmet is met het coronavirus. Daarna de vraag of je gezinsleden of huisgenoten koortsig, verkouden of kortademig zijn en of die nog geen testuitslag binnen hebben? Je bent de hele tijd in de veronderstelling dat je gewoon verkouden bent, maar toch gaat het nu een beetje knagen. Dan de laatste vraag. Die gaat over of je de afgelopen twee weken uit een land met een rood of oranje reisadvies bent gekomen en 13 jaar of ouder bent. De uitslag 'u hebt negatief getest' klinkt nu nog verlossender. Maar dat kan natuurlijk niet de reden zijn van deze spanningsbouw, wat dan wel?

'Wijzen op quarantainetijd'

Woordvoerder Kristof Franse van de GGD legt uit waarom er eerst drie vragen worden gesteld. "Bij het doorgeven van de negatieve uitslag willen we mensen erop wijzen dat, in drie gevallen, zij hun bestaande quarantainetijd moeten afmaken. De testafname is namelijk maar een momentopname in de gehele quarantaineperiode." Als iemand namelijk op één van de vragen 'ja' antwoordt, betekent dat dat deze persoon al bezig is met twee weken van quarantaine.

Wie 'ja' antwoordt op de eerste en de derde vraag, moet de quarantaineperiode van twee weken sowieso afmaken. Wat betreft de vraag over de zieke gezinsleden of huisgenoten, dan moet je wachten op hun testuitslagen en de daaropvolgende instructies van de GGD naleven.

En dan is er nog een reden. "We stellen de vragen bewust vóór het benoemen van de uitslag zodat deze informatie goed wordt beluisterd." Stel, je hoort eerst dat je geen corona hebt, dan zou je alle andere informatie die daarna komt als 'niet belangrijk' meer kunnen ervaren.