Man door koolmonoxide om het leven na boerderijbrand Amsterdam Noord

AMSTERDAM - Het slachtoffer dat maandag gevonden werd na een grote brand in een boerderij in Amsterdam Noord, is om het leven gekomen door koolmonoxidevergiftiging. Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut hebben dat vastgesteld. De identiteit van de persoon is nog niet bekend.

De politie heeft wel een vermoeden dat het gaat om een man die geen bewoner was van de stolpboerderij, maar er verbleef. Bij de familie van de man wordt dna afgenomen om vast te kunnen stellen of hij ook echt het slachtoffer is.

De brand ontstond afgelopen maandagochtend rond 8.20 uur en de rookwolk was van grote afstand zichtbaar. In eerste instantie leek er niemand aanwezig. Omdat het een zeer grote brand was moest de brandweer zich eerst richten op de buitenkant vanwege instortingsgevaar van de houten constructie. Toen brandweermensen later in de ochtend de loods in gingen, vonden ze het lichaam.

De oorzaak van de brand in de boerderij is nog niet bekend. Het slachtoffer werd gevonden in een loods achter de boerderij, nadat de brand was geblust.