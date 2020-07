Atalmedial over verdwijnen bloedafnamepunt Zandvoort: "We kunnen veiligheid niet garanderen"

ZANDVOORT - Het zorgde voor nogal wat commotie onder bewoners van de Zandvoortse wijk Nieuw Noord. Het bloedafnamepunt in de buurt zou worden gesloten. Dat betekent dat ze nu moeten uitwijken naar een locatie in het centrum. Te ver weg én slecht bereikbaar, vinden de bewoners en er werd een petitie opgestart. Atalmedial, waar het bloedafnamepunt van is, laat weten dat de vestiging inderdaad sluit, maar juíst ten dienste van de gezondheid van de Nieuw Noorderlingen.

Het bloedafnamepunt zit in ontmoetingscentrum Pluspunt, waar ook andere activiteiten worden georganiseerd. En dat is de reden dat het bloedafnamepunt wordt gesloten. "Het is een erg druk bezocht punt en dat betekent dat we vanwege de huidige situatie met het coronavirus de veiligheid niet meer kunnen garanderen", aldus een woordvoerder van Atalmedial.

Mogelijke terugkeer

Voorlopig zullen de inwoners van Nieuw Noord gebruik moeten maken van de vestiging aan de Haltestraat in het centrum. "We begrijpen de onrust, maar het is een weloverwogen besluit van ons geweest. Om de inwoners tegemoet te komen, bieden we aan om bij ze thuis bloed af te komen nemen als ze niet naar de Haltestraat kunnen komen."

De locatie in Pluspunt blijft gesloten, maar dat betekent niet dat Atalmedial niet meer terugkeert in de wijk met een bloedafnamepunt. "We zijn met de gemeente in gesprek om te zoeken naar een locatie waar we zelfstandig en permanent kunnen werken. Dus niet een locatie waar ook bijvoorbeeld nog cursussen worden gegeven. Ook de huisartsen zijn bij het overleg betrokken."

Twijfels

Zandvoort Cor Haagsman, die de petitie begon, heeft dubbele gevoelens over de verklaring van Atalmedial. "Er is volgens mij genoeg ruimte in Pluspunt, dus dat begrijp ik niet helemaal. Het is fijn dat er over een andere locatie in de wijk wordt nagedacht, maar ik hoop wel dat ze daar niet te lang mee wachten." Hij weet nog wel een leegstaand pand in de buurt. "Tegenover de supermarkt, daar is ook een overkapping. Dus, mocht je buiten moeten blijven wachten, dan sta je in ieder geval droog."

Zandvoorter Cor Haagsman legde NH Nieuws onlangs uit waarom hij het kwalijk vindt dat het bloedafnamepunt uit de wijk verdwijnt